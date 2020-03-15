Названа скорость определения коронавируса российским тестом

”Результат анализа можно получить уже через два-четыре часа”, — указано в официальном сообщении Роспотребнадзора. По словам представителей ведомства, в России было произведено порядка двух вариантов набора, определяющих наличие вируса в организме. Базируются они, в свою очередь, на молекулярно-генетическом способе анализа.

Отмечается, что эксплуатация данной методики является преимущественной, поскольку она не только более чувствительно, но и позволяет поставить диагноз без взятия крови. Так, для выявления коронавируса специалистам необходимо лишь взять образец из носоглотки пациента. Напомним, что на данный момент в России зафиксировано 59 случаев заражения пневмонией нового типа.