Названа скорость, при которой человек получит травму в ДТП даже в ремне безопасности

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Названа скорость, при которой человек получит травму в ДТП даже в ремне безопасностиЧем больше скорость — тем выше вероятность получения увечий
Врач-травматолог Константин Терновой рассказал о скорости, при которой человек покалечится в ДТП несмотря на ремень безопасности.
Он отметил, что травм в ДТП можно избежать, если автомобиль ехал со скоростью до 60 километров в час. В то же время, вероятность получить увечья становится больше при увеличении скорости.
“С увеличением скорости до 80, до 100 километров в час количество пострадавших значительно увеличивается. А при ударе на скорости 100 километров в час с машиной, идущей навстречу с такой же скоростью, — это все равно что со скоростью 200 км/ч удариться о стену”, — предупредил травматолог, отметив, что в данном случае из-за силы удара ремень безопасности сможет сломать ключицу и ребра.