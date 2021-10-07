Названа скорость, при которой человек получит травму в ДТП даже в ремне безопасности

Он отметил, что травм в ДТП можно избежать, если автомобиль ехал со скоростью до 60 километров в час. В то же время, вероятность получить увечья становится больше при увеличении скорости.

“С увеличением скорости до 80, до 100 километров в час количество пострадавших значительно увеличивается. А при ударе на скорости 100 километров в час с машиной, идущей навстречу с такой же скоростью, — это все равно что со скоростью 200 км/ч удариться о стену”, — предупредил травматолог, отметив, что в данном случае из-за силы удара ремень безопасности сможет сломать ключицу и ребра.