Названа смертельная опасность слабительных средств

Так, в результате длительного приема слабительных средств может возникнуть серьезное обезвоживание и аритмия. Врач также отметил, что в ряде стран врачам запрещено прописывать пациентам употребление слабительных средств сроком дольше, чем семь дней. Дело в том, что их длительное употребление способно привести к летальному исходу. Происходит это ввиду нарушения функционирования перистальтики, что впоследствии приводит к неспособности кишечника работать без лекарств.

”Правильное питание, достаточное количество жидкости и клетчатка. А если уж слабительные — то те, которые образуют комок и тянут содержимое на себя, а никак не те, которые активно прогоняют его через кишечную стенку”, — поделился врач.

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