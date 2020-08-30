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Названа средняя температура на Земле во время ледникового периода
Примерно девять градусов
Международная команда палеоклиматологов провела исследование, в рамках которого была названа средняя температура на Земле во время ледникового периода. Так, по словам специалистов, во время последнего ледникового периода температура на Земле соответствовала примерно девяти градусам.
Результатами работы исследователей поделилось издание Nature. В ее рамках специалисты изучали части древнего льда, а также отложения на стенах пещер времен оледенения. В результате было установлено, что во время наступления последнего ледникового периода, начавшегося приблизительно более 2 млн лет назад, температура на Земле упала на 6,1 градусов. Стоит отметить, что в умеренных широтах она уменьшилась на три-пять градусов, в то время как в приполярных регионах показатель снизился на 14.
”В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса”, — поделился мнением один из участников исследования