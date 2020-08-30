Названа средняя температура на Земле во время ледникового периода

Результатами работы исследователей поделилось издание Nature. В ее рамках специалисты изучали части древнего льда, а также отложения на стенах пещер времен оледенения. В результате было установлено, что во время наступления последнего ледникового периода, начавшегося приблизительно более 2 млн лет назад, температура на Земле упала на 6,1 градусов. Стоит отметить, что в умеренных широтах она уменьшилась на три-пять градусов, в то время как в приполярных регионах показатель снизился на 14.

”В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса”, — поделился мнением один из участников исследования