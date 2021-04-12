Названа стоимость экотура на первой в мире атомной яхте

Итак, 10 дней путешествия на такой яхте будут стоить 3 млн долларов или около 231 млн рублей. За эту цену побывать в экотуре смогут миллиардеры. Места на судне предусмотрены и для ученых, исследователей, студентов и художников, которым данный тур обойдется дешевле. Что интересно, на борту построят 22 лаборатории с вместимостью 160 человек.

Напомним, что проектирование данной яхты заняло 6 лет и стоило компании 5 млн долларов. В то же время, ее строительство обойдется в 500-700 млн долларов. Ожидается, что уже в 2025 году первую в мире атомную яхту спустят на воду.