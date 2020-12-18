Названа стоимость кибератак

”Часто хакеры финансово вкладываются в нападение больше, чем компании в защиту. Это, разумеется, создает определенный разрыв между их возможностями. Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня 1,5 миллиона долларов”, - отметил Ляпунов.

Помимо прочего специалист сообщил, что совершаются такие атаки квалифицированными людьми, в числе которых десятки людей, занимающихся разработкой атакующей программы, а также участвующих непосредственно в кибератаке. В то же время, противодействуют кибератакам в организациях как правило два-три человека, не сталкивающихся ранее с хакерами такого уровня. Подобное противостояние является несоизмеримым, считает Ляпунов.