Названа стоимость лечения от коронавируса в России

По словам чиновницы, общая стоимость процедуры лечения одного пациента от коронавируса составляет в районе 800 тыс рублей. При это окончательная цена зависит от множества факторов, в том числе и от степени заболевания. Также она отметила, что в стране, в лечение пациентов с тяжелой формой инфекции, вкладываются “колоссальные ресурсы”, в том числе “три антибиотика, иммуномодуляторы, плазма” и т.д.

Стоит отметить, что согласно официальным данным, на момент написания данного материала, в России за последние сутки было выявлено 6 791 новых случаев заболевания COVID-19, при этом общее число заболевших за все время составляет 634 347 человек.