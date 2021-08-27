Названа стоимость взломанных аккаунтов россиян на Госуслугах

Помимо прочего отмечается, что выросло и число аккаунтов, доступных к покупке в даркнете. Что касается стоимость взломанных профилей, она варьируется от 4 до 40 тысяч рублей, что обусловлено расширением возможностей сервиса. Заполучив доступ к аккаунту пользователя в Госуслугах, мошеннику раскрывается большое количество персональной информации о нем. В частности, речь о паспортных данных, СНИЛС, ИНН, сведениях о владении недвижимостью и прочем.

“Сегодня достаточно много услуг можно получить без личного присутствия, только по данным документов, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники. Кроме того, информация из аккаунта на Госуслугах — просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией”, — поделился Алексей Пронин, руководитель службы информационной безопасности финтех-компании RBK.money.