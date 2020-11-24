Названа страна с бесплатной вакцинацией от коронавируса для собственных граждан

Местные власти заявили о надежде привить к концу 2021 года около 70% населения, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. При этом до сих пор нет никакой информации о том, какую именно вакцину из списка разрабатываемых в мире намерены использовать в Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Россия также привьет своих граждан на бесплатной основе. Для этих целей власти страны намерены использовать вакцину от коронавируса, созданную в стенах научного центра “Вектор” и получившую название “ЭпиВакКорона”.