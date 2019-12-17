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Названа страна, в которой откроется первый завод по производству лекарств от рака
Это нивелирует 70% потребностей государства страны
По словам руководитель предприятия компании MainPharma Маджеда аль-Мсути, в Сирии запланировано открытие первого завода по производству лекарств от онкологических заболеваний. Предполагается, что завод начнет функционировать уже в следующем году.
Маджеда аль-Мсути рассказал, что данный завод сможет нивелировать 70% потребностей государства страны. Кроме того, в дальнейшем запланирован экспорт выпускаемых препаратов. ”Мы будем производить лекарства-дженерики, тем самым мы станем первым подобным заводом в Сирии. Этих лекарств сейчас нет на рынке лекарств в САР, они импортируются”, - поделился аль-Мсути.
Известно, что в рамках завода будет разработано порядка трех линий производства. Так, данный завод будет производить инъекции, замороженные и высушенные в вакууме вакцины, а также таблетки.