Названа сумма, которую Россия вложит в развитие космической отрасли

16:20, 03 марта 2023
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Названа сумма, которую Россия вложит в развитие космической отраслиДеньги пойдут на исследования и производство спутников
Роскосмос подготовил дорожную карту расходования 481 млрд рублей, которые будут выделены на развитие отечественной космической отрасли. Известно, что 369,4 млрд рублей составят бюджетные деньги, а ещё 111 млрд привлекут со стороны.
Фото: Goodfon.com
Средства пойдут на проведение исследований, конструкторских работ и производство спутников. Также деньги будут потрачены на проект высокодетальной радиолокационной съёмки «Смотр-Р», а также на разработку, модернизацию и запуск спутников «Ямал-502».
Разработкой, производством и продажей спутников займутся компании «Ситроникс» и структуры, подчинённые «Газпрому».
Эксперты уверены, что развитие этого сегмента имеет все перспективы, но на данный момент этот сегмент развит в России слабо.