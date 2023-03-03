Наука и технологии
16:20, 03 марта 2023
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Названа сумма, которую Россия вложит в развитие космической отрасли

Деньги пойдут на исследования и производство спутников

Роскосмос подготовил дорожную карту расходования 481 млрд рублей, которые будут выделены на развитие отечественной космической отрасли. Известно, что 369,4 млрд рублей составят бюджетные деньги, а ещё 111 млрд привлекут со стороны.

Названа сумма, которую Россия вложит в развитие космической отрасли

Фото: Goodfon.com

Средства пойдут на проведение исследований, конструкторских работ и производство спутников. Также деньги будут потрачены на проект высокодетальной радиолокационной съёмки «Смотр-Р», а также на разработку, модернизацию и запуск спутников «Ямал-502».

Разработкой, производством и продажей спутников займутся компании «Ситроникс» и структуры, подчинённые «Газпрому».

Эксперты уверены, что развитие этого сегмента имеет все перспективы, но на данный момент этот сегмент развит в России слабо.

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