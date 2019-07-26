Названа сумма, которую россияне чаще всего обналичивают через кассы магазинов

”Особой популярностью данная услуга пользуется в сельских поселениях, где не всегда в доступности или поблизости есть банкоматы для снятия наличных средств. Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил около 1,5 тыс рублей”, — заявил представитель банка.

Также в “Сбербанке” рассказали, что на данный момент уже доступно более 500 точек, в которых можно снять наличные. Многие из них находятся в крайне отдаленных населенных пунктах нашей страны. До конца 2019 года в планах компании увеличить количество таких точек до 3 тыс.

Напомним, что “Сбербанк” заявил о появлении новой услуги по снятию наличных в кассах торговых точек еще в марте этого года. Тогда компания обещала запустить в июле тестовый период, в котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнесов. Сейчас же стало известно, что крупные компании смогут присоединиться к новой услуге уже в сентябре месяце.