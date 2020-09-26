Наука и технологии
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Названа связь между употреблением творога и мужской потенцией
А также улучшением настроения
Российским врачом-гастроэнтерологом и профессором МГМУ имени Сеченова Алексеем Буеверовым была названа связь между употреблением творога и мужской потенцией.
Так, по словам специалиста, данный продукт крайне богат различными микроэлементами, в том числе кальцием, магнием и цинком. Благодаря им, употребляющий творог человек может не только рассчитывать на укрепление костной ткани, но и, в случае, если речь идет о мужчинах, на улучшение потенции.
Помимо этого, Буеверов отметил, что творог способен помочь в борьбе с осенней депрессией и повышать настроение:
Творог богат питательными веществами, белками и жирами, в меньшей степени углеводами <…> Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогает бороться с осенней депрессией.