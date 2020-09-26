Названа связь между употреблением творога и мужской потенцией

Так, по словам специалиста, данный продукт крайне богат различными микроэлементами, в том числе кальцием, магнием и цинком. Благодаря им, употребляющий творог человек может не только рассчитывать на укрепление костной ткани, но и, в случае, если речь идет о мужчинах, на улучшение потенции.

Помимо этого, Буеверов отметил, что творог способен помочь в борьбе с осенней депрессией и повышать настроение: