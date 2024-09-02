Названа точная дата презентации Robotaxi от Tesla — 10 октября

Изначально мероприятие планировалось провести в августе, однако сроки были пересмотрены, а привычное место проведения — завод «Гигафабрика 5» в Техасе — заменили на голливудскую съёмочную площадку.

Этот выбор, вероятно, не случаен: Tesla хочет продемонстрировать Robotaxi в условиях, напоминающих типичный американский пригород, чтобы максимально приблизить презентацию к реальным условиям эксплуатации нового беспилотного автомобиля.

Ожидается, что Robotaxi будет внешне напоминать Cybertruck, но лишится руля и педалей, что сделает его полностью автономным. По слухам, цена новинки составит около $25 тыс.

Стоит отметить, что данный проект стал новым шагом в амбициозных планах компании по внедрению полной автономности на своих автомобилях.