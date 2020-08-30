Названа точная дата приближения потенциально опасного астероида к Земле

Известно, что габариты небесного тела составляют от 22 до 50 метров. Согласно данным исследователей, минимальное расстояние, на котором пройдет потенциально опасный астероид, может составить 120 тыс км. Ученым также удалось определить точное время приближения небесного тела к Земле. Так, по их данным, случится это в 19:12 по Москве.

Перемещается астероид со скоростью 8,16 километра в секунду. Сообщается, что данный астероид относится к группе Аполлона. Отметим, что астероиды, принадлежащие к данной группе, часто пересекают земную орбиту, в связи с чем и были классифицированы как потенциально опасные.