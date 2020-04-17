Названа уничтожающая коронавирус температура

Сообщается, что в ходе исследования ученые нагревали вирус и до 60 градусов порядка часа, однако этого было недостаточно для гибели всех штаммов, которые несмотря на тепловое воздействие продолжали размножаться. Напомним, что нагрев до 60 градусов в течение часа является базовым протоколом уничтожения вируса, который используется во многих лабораториях, специализирующихся на изучении анализов пациентов.

В то же время полностью уничтожить коронавирус ученые смогли лишь при нагреве его до 92 градусов. Причем для этого достаточно теплового воздействия, ограниченного 15 минутами.