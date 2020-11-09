Названа вероятная причина взлома смартфона футболиста Артема Дзюбы

Варский предположил, что самым частым сценарием, который приводит к появлению компрометирующих материалов, является установка на телефон жертвы специальной вредоносной программы, умеющей незаметно получить над ним полный контроль, в том числе и нажимать нужные клавиши, включая тем самым запись видео в любой момент. Еще одним способом, который чаще используется уже в случае с известными людьми, эксперт назвал “обработку” жертвы через переписку красивыми девушками, которые предлагают связаться онлайн или обменяться интимными фото и видео.

Именно последний вариант эксперт считает самым вероятным в случае с Дзюбой. При этом, предполагает хакер, когда футболиста начали шантажировать, получив необходимые материалы, он не стал сотрудничать с киберпреступниками. ”И правильно сделал”, — подчеркнул Варской.