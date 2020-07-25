Названа возможная дата анонса нового iPhone 12

Так, согласно обнародованным данным, Apple может официально представить общественности линейку смартфонов iPhone 12 уже в начале сентября текущего года, а если конкретнее - 8 числа. Помимо смартфонов компания может презентовать “умные” часы Apple Watch, новое поколение планшетов iPad, а также беспроводную зарядку Apple AirPower.

Однако и это еще не все. По словам инсайдеров, компания также готовит большое мероприятие 27 октября, в котором планирует продемонстрировать новые MacBook, планшеты iPad Pro, а также 13-дюймовый MacBook Pro на процессорах Apple Silicon.