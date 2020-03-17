Названа возможная дата появления вакцины от коронавируса на территории России

Если верить словам эксперта, оценка ВОЗ, в которой в том числе говорится и о появлении вакцины от коронавируса в течение полутора лет, учитывает также и развивающиеся страны.

”В масштабах планеты вакцина, по-видимому, будет готова, то, что они могут гарантировать, — это год-полтора. Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в России”, — заявил господин Щелканов. Также он добавил, что для развития коронавируса необходима наличие низкой температуры (но не ниже нуля), а также высокая влажность воздуха.