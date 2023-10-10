Названа возможная причина скорого повышения цен на продукты Microsoft

GitHub Copilot помогает разработчикам писать, редактировать и переводить код. Порядка 50% кода специалист может создать с помощью сервиса. Но оказалось, что это убыточно для Microsoft.

По информации WSJ, каждый пользователь GitHub Copilot обходится Microsoft не менее чем в $20, тогда как месячная плата за пользование сервисом — $10. Причём некоторые пользователи обходятся вендору в $80 каждый месяц, а всего сервисом пользуются 1,5 млн человек.

Вероятно, с этим связано скорое повышение цен на Microsoft 365 для бизнес-клиентов: $13 за базовую версию в месяц и $30 за версию с ИИ. Цены могут поднять после обновления продуктов компании.