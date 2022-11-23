Названа вторая по распространённости причина смерти на планете

Оказалось, что следом за ишемическими болезнями сердца, из-за которых люди умирают чаще всего, идут различные бактериальные инфекции. Так, каждая восьмая смерть в 2019 году (до пандемии!) была вызвана патогенными микроорганизмами.

В половине из них речь шла о заражении золотистым стафилококком, кишечной палочкой, пневмококком Streptococcus pneumoniae, пневмококковой клебсиеллой и синегнойной палочкой.

По словам учёных, особенно ярко в глаза бросаются различия между бедными и богатыми регионами. Так, в странах Африки к югу от Сахары на 100 тыс человек приходилось 230 смертей от бактериальных инфекций. В то же время в странах Западной Европы, Северной Америки и Австралазии речь шла лишь о 52 случаях.