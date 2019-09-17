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Названа замена Су-57 и другим боевым самолётам

По планам, заменой выступят российские беспилотники
Судя по данным издания “Известия”, тяжелые ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты С-70 “Охотник” рано или поздно могут заменить боевые самолеты, находящиеся на службе у Минобороны на данный момент.

Так, издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что ведомство уже приняло решение, согласно которому в 2024 году на территории Западного и Южного военных округов будут созданы по одному отряду беспилотных летательных аппаратов С-70. Это сможет уберечь экипажи Воздушно-космических войск Российской Федерации от лишнего и никому ненужного риска.

Напомним, что еще в августе российская компания “Сухой” представила модель С-70 “Охотник” в рамках проходившего “Международного авиационно-космического салона 2019 года”. Представленная летом модель отличается от испытательного летного образца наличием плоского сопла.

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