Названа замена Су-57 и другим боевым самолётам

Так, издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что ведомство уже приняло решение, согласно которому в 2024 году на территории Западного и Южного военных округов будут созданы по одному отряду беспилотных летательных аппаратов С-70. Это сможет уберечь экипажи Воздушно-космических войск Российской Федерации от лишнего и никому ненужного риска.

Напомним, что еще в августе российская компания “Сухой” представила модель С-70 “Охотник” в рамках проходившего “Международного авиационно-космического салона 2019 года”. Представленная летом модель отличается от испытательного летного образца наличием плоского сопла.