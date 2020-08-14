Наука и технологии
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Американское оружие HAARP назвали способом спровоцировать природные катаклизмы
Речь о системе HAARP
Издание “Военно-промышленный курьер” опубликовало новый материал, в рамках которого доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что американское оружие HAARP может являться способом спровоцировать природные катаклизмы.
Так, согласно данным источника, несмотря на то, что возможности системы позволяют влиять на климат в отдельных регионах, разработана она была как комплекс противоракетной обороны. Механизм работы системы основан на мощном СВЧ-излучении, с помощью которого можно спровоцировать поломку самолета или боеголовки, расположенных в области высокого напряжения.
Специалист рассказал, что во время тестирования данной системы было зафиксировано воздействие на геофизику планет. Более того, оружие также сказывалось на погоде над маленькими регионами. Сивков считает, что в случае модернизирования методов прогнозирования системы, она станет мощным климатическим и геофизическим оружием, которое может привести к погодным катаклизмам.