Американское оружие HAARP назвали способом спровоцировать природные катаклизмы

Так, согласно данным источника, несмотря на то, что возможности системы позволяют влиять на климат в отдельных регионах, разработана она была как комплекс противоракетной обороны. Механизм работы системы основан на мощном СВЧ-излучении, с помощью которого можно спровоцировать поломку самолета или боеголовки, расположенных в области высокого напряжения.

Специалист рассказал, что во время тестирования данной системы было зафиксировано воздействие на геофизику планет. Более того, оружие также сказывалось на погоде над маленькими регионами. Сивков считает, что в случае модернизирования методов прогнозирования системы, она станет мощным климатическим и геофизическим оружием, которое может привести к погодным катаклизмам.