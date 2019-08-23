Названо число людей, заразившихся радиацией после взрыва под Северодвинском

По словам сотрудников Архангельской областной клинической больницы, 90 человек контактировали непосредственно с лицами, пораженными радиацией в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском. По словам врачей, к ним привезли троих пострадавших.

При этом факт наличия у них радиационного заражения стал известен врачам лишь спустя час, но даже после этого они не перестали оказывать пострадавшим помощь. Чтобы продолжить помогать пострадавшим, врачи придумали для себя защиту — они использовали респираторы, найденные нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов.

*”Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает — очень большая доза радиации. Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день — два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться”, — рассказал неназванный работник Архангельской больницы.