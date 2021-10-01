Названо число привитых от коронавируса россиян

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Названо число привитых от коронавируса россиянОказалось, что их достаточно много
В России уже многие месяцы идёт активный процесс вакцинации населения. Но сколько именно наших соотечественников уже прошли через эту процедуру? Ответить на это решил замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
По словам чиновника, на сегодняшний день около 50 млн россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс. Таким образом, с января по начало октября около трети населения страны привилось.
Стоит отметить, что ранее со своей оценкой темпов вакцинации жителей России от коронавируса выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она всё ещё остаётся недостаточной. А потому, по его словам, властям необходимо куда активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса.
На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».