Названо число привитых от коронавируса россиян

По словам чиновника, на сегодняшний день около 50 млн россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс. Таким образом, с января по начало октября около трети населения страны привилось.

Стоит отметить, что ранее со своей оценкой темпов вакцинации жителей России от коронавируса выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она всё ещё остаётся недостаточной. А потому, по его словам, властям необходимо куда активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».