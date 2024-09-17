Названо число программистов в России

В России сейчас работает почти миллион программистов, как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в поздравлении по случаю Дня программиста. По его словам, такое количество специалистов даже не поместится на десяти стадионах «Лужники». Григоренко отметил, что цифровизация охватила все аспекты жизни, от работы до развлечений, и подчеркнул важность этой «целой команды» для цифровых прорывов.

Тем не менее, несмотря на огромные цифры, в ИТ-сфере остаётся нехватка кадров, особенно в области информационной безопасности. Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко предупреждает, что дефицит специалистов может вырасти до одного миллиона человек, если текущие тренды сохранятся. Сейчас особенно остро не хватает профессионалов в сфере ИБ, где потребности будут удовлетворены лишь на 45% до 2035 года.

Член комитета Госдумы Антон Немкин отметил, что нехватка кадров в сфере ИИ и ИБ вызвана быстрым развитием технологий и увеличением числа кибератак. Он подчеркнул, что в ближайшие годы спрос на ИИ-специалистов вырастет до 15,5 тыс. в год, что связано с большими инвестициями и ускоренным внедрением технологий. Немкин уверен, что национальные проекты, такие как «Экономика данных» и «Кадры», помогут решить проблему нехватки кадров, так как за последние пять лет количество ИТ-специалистов выросло в 1,5 раза, а онлайн-образование привлекло тысячи новых специалистов.