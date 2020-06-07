Названо число российских ракетных комплексов "Панцирь-С1", уничтоженных беспилотниками в Сирии и Ливии

Так, согласно опубликованным украинским изданием данным, всего в Сирии было ликвидировано порядка восьми российских зенитных-ракетных комплексов "Панцирь-С1", тогда как в Ливии их было уничтожено 15. Соответственно, в общей сложности в Сирии и Ливии было утеряно порядка 23 российских комплексом “Панцирь-С1”. Авторы отмечают, что большинство их них уничтожили турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и Anka-S.

На Украине также отметили, что данных результатов турецкому оружию удалось добиться в связи с использование беспилотников в составе роя. Кроме того, согласно опубликованным данным, это также связано с работой турецких станций радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления.