Названо число вооружения, полученного российской армией с начала 2020 года

Так, судя по словам военачальника, отечественные военные только в этом году уже получили 800 единиц различного вооружения и военной техники/

”Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей”, - рассказал министр в рамках совещания, проходившего в военном ведомстве.

Помимо этого, Шойгу также отметил, что в состав Военно-морского флота совсем недавно была принята новейшая подводная лодка "Князь Владимир".