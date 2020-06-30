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Названо число вооружения, полученного российской армией с начала 2020 года
Интересно будет взглянуть, насколько увеличится данный показатель к концу текущего года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с сообщением, в котором, в числе прочего, было названо число вооружения, полученного российской армией с начала 2020 года.
Так, судя по словам военачальника, отечественные военные только в этом году уже получили 800 единиц различного вооружения и военной техники/
”Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей”, - рассказал министр в рамках совещания, проходившего в военном ведомстве.
Помимо этого, Шойгу также отметил, что в состав Военно-морского флота совсем недавно была принята новейшая подводная лодка "Князь Владимир".