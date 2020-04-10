Названо доступное средство для профилактики коронавируса

Так, согласно данным представителей ведомства, раствор из поваренной соли позволит уменьшить число бактериальных и вирусных возбудителей коронавируса. Однако по словам российского врача высшей категории Владимира Зайцева, необходимость промывать нос солевым раствором есть лишь в случае наличия слизи. Он отметил, что при промывании носа солевым раствора без слизи можно добиться не только раздраженности слизистой, но и возникновения кровотечений.

”Солевым раствором промывать нос можно, а некоторым даже нужно для очищения носоглотки. После прихода домой с улицы в носу есть слизь, эту слизь нужно отмыть. Но если полость носа чистая изначально, никакой слизи нет, если нос не заложен и дышит нормально, то промывать нет необходимости”, — поделился врач.