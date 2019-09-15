Названо главное европейское оружие для противостояния России

Ракеты типа SPEAR-EW позволят легко проникать истребителям четвертого и пятого поколений в воздушное пространство, которое контролируется российскими войсками. Также сообщается, что такая ракета очень эффективна в случае интегрирования с боеголовкой типа SPEAR-3, против отечественной боевой машины “Панцирь-С1”.

”Соединяя SPEAR-3 с SPEAR-EW в полностью сетевом режиме, мини-крылатые ракеты могут работать как рой, разбивая критические части сети ПВО противника. Например, SPEAR-EW может обманывать или блокировать вражеский источник угрозы, в то время как SPEAR-3 будут искать и уничтожать не только источник, но и все расположенные поблизости компоненты ПРО”, — отмечается в “The Drive”.