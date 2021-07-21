Названо идеальное время для дневного сна

В рамках данной беседы специалист не только рассказала о положительным влиянии короткого дневного сна, но и назвала идеальное время для этого занятия. В материале обращается внимание на результаты исследований, доказывающих, что у человека есть биологическая предрасположенность к дневному сну. Она поделилась, что идеальным временем для короткого дневного сна является промежуток с двух до четырех часов дня. В это время, по ее словам, температура тела начинает падать.

При этом она обратила внимание на продолжительность дневного сна. Так, по словам эксперта, на него стоит уделить как минимум 10 минут, а максимум — 20.

“Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект, — объясняет она. — А если проспать 30 минут или еще дольше, можно достигнуть зоны глубокого сна, и тогда будет труднее пробудиться”, — сообщила Роббинс.