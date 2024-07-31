Названо излюбленное мошенниками время года для рассылки фишинговых писем

Опубликовано 31 июля 2024, 15:50
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Названо излюбленное мошенниками время года для рассылки фишинговых писемИ что чаще всего рассылают
Специалисты компании F.A.С.С.T. рассказали, какое время года и день недели стали самыми любимыми у мошенников, занимающихся фишинговым спамом.
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Так, 97% фишинговых писем были отправлены по четвергам в период с апреля по июнь. Наблюдается отказ злоумышленников от бесплатных публичных почтовых доменов в пользу отдельных доменов, хотя рассылки таким способом сложнее организовать.
Как правило, в письмах спрятано ПО для шпионажа и сбора данных жертв. Самые распространённые форматы архивов, используемые мошенниками, — расширения rar, .7z, .zip. Их мошенники используют в 81% случаев.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
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