Названо излюбленное мошенниками время года для рассылки фишинговых писем

Так, 97% фишинговых писем были отправлены по четвергам в период с апреля по июнь. Наблюдается отказ злоумышленников от бесплатных публичных почтовых доменов в пользу отдельных доменов, хотя рассылки таким способом сложнее организовать.

Как правило, в письмах спрятано ПО для шпионажа и сбора данных жертв. Самые распространённые форматы архивов, используемые мошенниками, — расширения rar, .7z, .zip. Их мошенники используют в 81% случаев.