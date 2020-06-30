Названо количество алкоголя, которое может положительно сказаться на мозге

Так, согласно обнародованным данным, всего стакан или два в день может положительно отразиться на когнитивных способностях мозга, таких как память и мышление. В ходе работы исследователи привлекли порядка 20 000 американцев, состояние которых отслеживалось на протяжении девяти лет. Ученые отмечают, что польза алкоголя для мозга, в основном, касается именно белых людей.

Сообщается, что если употреблять алкоголь в количестве более восьми напитков в неделю для женщин и более 15 для мужчин - польза для мозга нивелируется. Более того, его чрезмерное употребление, напротив, негативно сказывается на организме.