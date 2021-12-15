Названо количество бессимптомно болеющих коронавирусом людей

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Названо количество бессимптомно болеющих коронавирусом людейИх оказалось 40%
Учёные из Пекинского университета провели исследование 95 научных работ, касающихся протекания коронавируса у 29 млн человек. Были изучены как пациенты из различных групп риска, так и отдельные сферы занятости и люди с определённым социальным статусом.
Оказалось, что среди исследуемых людей, 0,25% — переносчики различных бессимптомных инфекций. К ним относится 4,52% жителей домов престарелых, 2,02% пассажиров региональных и круизных лайнеров, 0,4% медицинских работников и пациентов больниц общего профиля, 2,34% беременных женщин. В отношении коронавируса выяснилось, что среди всех его носителей, 40% — бессимптомные.
При этом исследователи предполагают, что на самом деле процент таких носителей больше.
Источник: Lenta.ru