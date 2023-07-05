Названо количество изображений, сгенерированных нейросетью Сбера с момента запуска

Всего за 4 дня с момента выхода Kandinsky 2.1 набрала 1 млн пользователей, в силу чего ресурс был признан самым быстрорастущим в мире. Разработка ресурса велась исследователями Sber AI в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Нейросеть умеет понимать запросы на естественном языке. Описывать задачу можно на русском и английском языках, результат готов уже через несколько секунд.

Пользователь может создать изображение в режиме бесконечного полотна, дорисовывать в процессе новые части и смешивать несколько рисунков.