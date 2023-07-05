Наука и технологии
15:12, 05 июля 2023
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Названо количество изображений, сгенерированных нейросетью Сбера с момента запуска

Пользователи создали более 70 млн изображений

Стало известно, что с момента запуска в начале апреля генеративная нейросеть Kandinsky 2.1, создающая изображения по текстовому описанию, сгенерировала по запросам пользователей более 70 млн картинок.

Всего за 4 дня с момента выхода Kandinsky 2.1 набрала 1 млн пользователей, в силу чего ресурс был признан самым быстрорастущим в мире. Разработка ресурса велась исследователями Sber AI в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Нейросеть умеет понимать запросы на естественном языке. Описывать задачу можно на русском и английском языках, результат готов уже через несколько секунд.

Пользователь может создать изображение в режиме бесконечного полотна, дорисовывать в процессе новые части и смешивать несколько рисунков.

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