Названо количество изображений, сгенерированных нейросетью Сбера с момента запуска

Названо количество изображений, сгенерированных нейросетью Сбера с момента запускаПользователи создали более 70 млн изображений
Стало известно, что с момента запуска в начале апреля генеративная нейросеть Kandinsky 2.1, создающая изображения по текстовому описанию, сгенерировала по запросам пользователей более 70 млн картинок.
Всего за 4 дня с момента выхода Kandinsky 2.1 набрала 1 млн пользователей, в силу чего ресурс был признан самым быстрорастущим в мире. Разработка ресурса велась исследователями Sber AI в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.
Нейросеть умеет понимать запросы на естественном языке. Описывать задачу можно на русском и английском языках, результат готов уже через несколько секунд.
Пользователь может создать изображение в режиме бесконечного полотна, дорисовывать в процессе новые части и смешивать несколько рисунков.