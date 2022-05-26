Наука и технологии
Сегодня в 15:23
1 мин.

Названо количество хакеров, атакующих российские сайты

Цифру назвал эксперт
Основатель и владелец российской компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал о том, какое количество хакеров задействовано в кибератаках на российскую информационную инфраструктуру. Он рассказал, что к атакам на российскую инфраструктуру призвал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
Названо количество хакеров, атакующих российские сайты

По словам эксперта, в атаках участвует примерно 650 тысяч человек. Это участники различных интернет-сообществ в Telegram. Из них 20 человек удалось идентифицировать. Это молодые люди, которым 23-30 лет, это участники и администраторы различных сообществ, они могут вести и курировать по несколько чатов. Среди них много студентов технических ВУЗов.

Бедеров отметил, что хакеры используют либо ПО, которое размещено в сообществах, либо пользуются внешними сайтами. Это говорит о том, что профессиональный уровень этих хакеров очень низкий.

«Данная работа координируется через 40 сообществ. Есть крупные, есть мелкие. Бывает, что более крупные разделяются по направлениям, — например, исключительно для удара по банкам или СМИ», – подчеркнул Игорь Бедеров.

Новости партнеров
Новости партнеров