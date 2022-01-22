Названо количество мутаций «Омикрона» по сравнению с изначальным штаммом

По словам эксперта, омикрон-штамм насчитывает 50 мутаций, более 30 из которых содержат S-белок, с помощью которого вирус прикрепляется и проникает внутрь клетки. При этом более 10 из этих 30 мутаций — т.н. фрагмент-хищник, посредством которого «Омикрон» взаимодействует с клеткой-жертвой.

Этим объясняется скорость распространения омикрон-варианта коронавируса и его свойство оставаться в верхних дыхательных путях. «"Омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок, а из них больше десяти — на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причём часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител», — объяснил Тоневицкий.