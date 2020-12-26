Названо количество российских космических запусков в 2020 году

Выяснилось, что Россия в текущем году реализовала 16 космических запусков. Напомним, что семь из них были осуществлены с космодрома Байконур, еще семь - с космодрома Плесецк. Также запуски осуществлялись с космодрома Куру и Восточного в Амурской области.

Помимо прочего подсчитали и количество отечественных космических аппаратов, которые были запущены в текущем году. В общей сложности в России запустили 21 аппарат. В это количество вошли шесть спутников семейства «Гонец-М», спутник связи «Меридиан-М» и космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80», предназначенные для обеспечение услуг связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в сеть.