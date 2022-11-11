Названо количество зарубежных магазинов, продолжающих работать в России несмотря на санкции

13:29, 11 ноября 2022
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Названо количество зарубежных магазинов, продолжающих работать в России несмотря на санкцииРаботают и американские, и европейские
Консалтинговая компания NF Group выяснила, сколько магазинов зарубежных брендов продолжают работать в России, несмотря на санкции.
Согласно данным, по странам это 22,4% компаний из США, из Италии — 15,1%, из Франции — 10,5%, Турция и Германия — 9,9%.
В отраслевом отношении в большей степени представлен fashion-сегмент — 59,9%: американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, французская Abricot и немецкая Marc O’Polo.
Сфера общепита представлена 10% иностранных компаний, 5,3% — продавцы электроники и бытовой техники.