Названо количество зарубежных магазинов, продолжающих работать в России несмотря на санкции

Согласно данным, по странам это 22,4% компаний из США, из Италии — 15,1%, из Франции — 10,5%, Турция и Германия — 9,9%.

В отраслевом отношении в большей степени представлен fashion-сегмент — 59,9%: американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, французская Abricot и немецкая Marc O’Polo.

Сфера общепита представлена 10% иностранных компаний, 5,3% — продавцы электроники и бытовой техники.