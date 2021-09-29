Названо лекарство, которое смертельно опасно пить при инфаркте

Об этом специалист сообщил в рамках эфира телеканала «Россия 1». Так, по его словам, при инфаркте категорически противопоказано употреблять нитроглицерин. Кроме того, из разжижающих кровь лекарств в данном случае можно выпить лишь аспирин.

“Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление”, — предупредил врач. Помимо прочего он напомнил, что у больного с реальной болезнью сердца есть всего два часа на то, чтобы оказаться на операционном столе. В ожидании скорой помощи больного стоит посадить или положить в удобном положении.

Нескольким ранее Мясников назвал группу крови, носители которой реже остальных болеют коронавирусной инфекцией. По его словам, речь о людях с первой группой крови.