Названо лекарство, опасное для здоровья больных коронавирусом

Речь идет о непереносимости такими пациентами гепарина, причем даже у тех из них, кто никогда до этого не принимал препарат. Так, среди обследованных больных с COVID-19, гепарин представлял опасность в примерно 41% случаев после первого же приема препарата, что является крайне высоким показателем, учитывая, что в обычное время непереносимость гепарина возникает примерно у 1% пациентов и то, спустя длительный курс лечения.

В связи с результатами свежего исследования, китайские ученые призывают своих коллег обратить внимание на опасный эффект гепарина у пациентов с коронавирусом. Как итог, они рекомендуют не использовать данное средство, сделав вместо него выбор в пользу прочих препаратов-антикоагулянтов.