Названо лучшее артиллерийское орудие, задействованное в СВО на Украине

Названо лучшее артиллерийское орудие, задействованное в СВО на УкраинеЭксперт назвал ствольные и реактивные орудия
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал об орудиях, которые лучше сего себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине.
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По словам эксперта, среди ствольных орудий лучше всего проявились самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка». Это мощное и надёжное оружие, позволяющее работать по противнику на расстоянии 50 км.
Но у «Малки» есть существенный, по мнению Мураховского, недостаток — отсутствие управляемых снарядов. «Ими можно было бы высокоточно поражать цели на дальности порядка 50 километров», — отметил эксперт.
Также отлично себя зарекомендовали реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Эти системы «точно работают по координатам». Эксперт обратил внимание и на самоходные «Мста-С», производство которых на данный момент увеличено.
Виктор Мураховский подчеркнул, что российская армия могла бы значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы. По его словам, для этого необходимо обеспечить определённые условия.
Для этого надо дать «Малке» высокоточные снаряды и обеспечить рост производства корректируемых боеприпасов для Торнадо-С».