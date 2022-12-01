Названо лучшее артиллерийское орудие, задействованное в СВО на Украине

По словам эксперта, среди ствольных орудий лучше всего проявились самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка». Это мощное и надёжное оружие, позволяющее работать по противнику на расстоянии 50 км.

Но у «Малки» есть существенный, по мнению Мураховского, недостаток — отсутствие управляемых снарядов. «Ими можно было бы высокоточно поражать цели на дальности порядка 50 километров», — отметил эксперт.

Также отлично себя зарекомендовали реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Эти системы «точно работают по координатам». Эксперт обратил внимание и на самоходные «Мста-С», производство которых на данный момент увеличено.

Виктор Мураховский подчеркнул, что российская армия могла бы значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы. По его словам, для этого необходимо обеспечить определённые условия.