Названо лучшее время для употребления фастфуда

Согласно данным врача, лучше всего употреблять высококаллорийную пищу утром, поскольку именно в это время обменные процессы в организме происходят быстрее. Таким образом, организм сможет сжечь съеденное в течение всего дня.

Также Соломатина объяснила, почему не стоит употреблять вредную пищу на ночь.”Обменные процессы организма тоже работают, но не так интенсивно, как днем, поэтому условный гамбургер обязательно отложится, мы не сможем его потратить. Если на худощавом молодом человеке эти лишние 300 граммов жира будут не так заметны, то на даме будут. Там 300 граммов, еще 300 граммов и через полгода — год это будет очень заметно”, — заключила врач.