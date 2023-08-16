Названо место на Земле, где 2 млн лет не было дождей

Самым сухим регионом Антарктиды являются так называемые Сухие долины. Этот район площадью 4800 квадратных километров не видел дождя уже около 2 млн лет.

Отсутствие воды в данном регионе объясняется окружающими горами, которые блокируют проникновение влаги. Кроме того, через долины проходят катабатические ветры со скоростью до 320 км/ч, которые испаряют и уносят с собой оставшуюся влагу.

Столь уникальный регион используется NASA в качестве аналога Марса из-за экстремальных условий, присущих ему. Несмотря на суровые условия, в Сухих долинах обнаружены фотосинтезирующие бактерии внутри пород, что может дать надежду на наличие следов древней жизни и на Красной планете.