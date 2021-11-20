Названо место происхождения коронавируса

Вирус начал распространяться с торговца морепродуктами, который первым контактировал с инфицированными животными. Команда исследователей под руководством Уороби изучила все официально задокументированные случаи коронавируса, также учитывались все заболевшие до пандемии.

В ходе исследований было подтверждено, что очагом вируса стал рынок и ближайшие к нему районы.

При этом Уороби убеждён, что официально доказать, что место происхождения коронавируса — рынок в Ухане, не получится. Как только вирус начал распространяться, власти провели тщательную дезинфекцию и уничтожили инфицированных животных, тем самым уничтожив важные доказательства.