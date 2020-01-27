Названо наиболее резко подорожавшее лекарственное средство в России

Так, если два года назад йод можно было приобрести за 14 рублей, то год назад его стоимость выросла до 18 рублей, что, в свою очередь, в 10 раз выше средней скорости увеличения цен на товары в стране. Кроме того, стоимость некоторых марок в аптеках подорожала до 64%. Сообщается, что резкое подорожание йода обусловлено его дефицитом на рынке. Также эксперты отмечают, что на сегодняшний предприятий, производящих данный антисептик не так много.

”Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении”, — поделился Виктор Дмитриев, руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей.