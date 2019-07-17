Названо наименьшее число ходов для сборки кубика Рубика

Исследователи из Калифорнийского университета разработали систему искусственного интеллекта, которая может собрать кубик Рубика 3x3x3 менее чем за секунду.

У рекордсменов-людей на кубик Рубика уходят 4,74 секунды, а вот искусственный интеллект справился с ней за 0,637 секунды.

Люди обычно тратят не менее 50 ходов, чтобы собрать головоломку. Как оказалось, система под названием DeepCubeA способна справиться с головоломкой за 30 ходов, на 20 ходов меньше, чем человек. Алгоритм позволяет решать головоломку в 100% случаев и сократить время решения на целых 60 процентов.

При этом способ в корне отличается от «человеческого» способа справиться с кубиком Рубика. Хотя прямой практической пользы такая система не принесёт, на её примере и примере подобных систем исследователи учатся создавать ИИ следующего поколения, который будет работать надёжнее и планировать «как человек».