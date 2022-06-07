Названо опасное последствие ангины

Врач посоветовал для защиты от ревматизма принимать антибиотики. Чаще всего именно их пациенты со стрептококковой ангиной принимают в течение десяти дней.

Напомним, что ранее Мясников раскрыл опасность приёма таблеток от давления. Так, если человек уже страдает от атеросклероза, то такой тип препаратов может привести к инсульту.