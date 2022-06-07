Названо опасное последствие ангины

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Названо опасное последствие ангиныНо с ним можно справиться
Российский врач-кардиолог и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, какое неочевидное, но опасное последствие имеется у стрептококковой ангины.
Специалист отметил, что люди, перенёсшие данную инфекцию, могут столкнуться с развитием острой ревматической лихорадки либо ревматизмом. По словам Мясникова, данный недуг поражает сердце, почки и суставы. Также он может привести к летальному исходу.
Ежегодно регистрируется около полумиллиона новых случаев ревматизма, ежегодно 270 тыс человек умирают от этой болезни.
Александр Мясников
Врач посоветовал для защиты от ревматизма принимать антибиотики. Чаще всего именно их пациенты со стрептококковой ангиной принимают в течение десяти дней.
Напомним, что ранее Мясников раскрыл опасность приёма таблеток от давления. Так, если человек уже страдает от атеросклероза, то такой тип препаратов может привести к инсульту.