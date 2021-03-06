Названо опасное приложение для Android

Дело в том, что программа SuperVPN, которая предназначена якобы для защиты персональных данных, напротив, угрожает конфиденциальности данных пользователей. Доффман посоветовал удалить это приложения со смартфона, поскольку оно опасно. На данный момент SuperVPN установили более 100 млн раз.

”Важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков”, — сообщается в исследовании CyberNews.

Нескольким ранее мы писали об исследовании компании Zimperium, в рамках которого было проанализировано более 1,3 млн приложений для iOS и Android. Специалисты пришли к выводу, что многие из них могут сливать данные.