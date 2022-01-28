Названо оружие, которое от России могут получить самопровозглашённые республики Донбасса

Если такое решение будет принято, ЛНР и ДНР могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г».

Перечисленные системы — первое, что необходимо донбасским республикам для защиты от украинской агрессии.

Ситуацию прокомментировали два российских военных эксперта — обозреватель, военный корреспондент Владислав Шурыгин и бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединённой системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

«Ополчения народных республик довольно неплохо вооружены, и огневая мощь у них внушительная. Это годами удерживало Киев от попыток решительного наступления. Было ясно, что оно обойдётся ему очень дорого. Но теперь, когда от НАТО бурным потоком пошло современное высокотехнологичное оружие, беспилотники, баланс сил изменился. Теперь киевские военные вновь задумываются над тем, чтобы опробовать новые игрушки в деле, и взвешивают шансы с их помощью победить быстро и малой кровью. При этом они надеются, что угроза западных санкций удержит Россию от вмешательства», — отметил Владислав Шурыгин.

«Я полагаю, что территория ЛНР и ДНР и так находится в зоне досягаемости наших средств ПВО. Наши всепогодные системы С-400 и С-300 4-й армии ВВС и ПВО, находящиеся у границы с Украиной, могут выполнить все оборонительные функции, не пересекая её. При обострении обстановки в интересах защиты ЛНР и ДНР также можно использовать истребительное авиационное прикрытие. Для защиты непосредственно войск на поле боя можно применить армейские комплексы малой дальности», — выразил своё видение ситуации Айтеч Бижев.